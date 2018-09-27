Sen Anlat Karadeniz son bölüm ve 24. yeni bölüm fragmanı izle: Nefes tetiği çekti! Tahir öldü mü?

Sen Anlat Karadeniz son bölüm ve 24. yeni bölüm fragmanı izle: Nefes tetiği çekti! Tahir öldü mü?

Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan 23. son bölümde Tahir ile Nefes’in aşkı Vedat’ı çılgına döndürür. Hain planını ilmek ilmek işlemeye başlar. Bu seferki planı eski kötülüklerinin de üstündedir. Kardeş, kardeş için veda olmayı göze alır, Nefes’in yüreği kor gibi yanar.... Yayınlanan Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanında ise öç alma vakti gelir. Nefes, Vedat'ı vurur. İşte Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı...

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Sen Anlat Karadeniz 23. Bölümle izleyicinin yüreğine sus serperek başladı. Son bölümün devamında ise işler tamamen değişti. Öldü sanılan Vedat bir kez daha ortaya çıktı. Üstelik bu sefer Asiye'yi kaçıracak kadar ileri gidecektir. Ve kardeş kurşunu namludan çıkar… Peki Sen Anlat Karadeniz'in 23. bölümünde neler yaşandı? Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Nefes’in ‘Tahir öldü’ çığlığını şok etkisi yarattı. Nefes intikam için silahı eline alır ve Vedat’ı vurur. İşte Sen Anlat Karadeniz 24. bölüm fragmanı…

SEN ANLAT KARADENİZ 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sen Anlat Karadeniz yeni fragmanda Nefes’in canından can gider. Tahir’i gözleri önünde vurulmuştur. Sen Anlat Karadeniz yeni fragmanda bu sefer silah Nefes’in eline geçer ve Vedat’a doğru ateş alır. İşte Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı…

SEN ANLAT KARADENİZ 24. FRAGMAN

SEN ANLAT KARADENİZ 23. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Para karşılığı Vedat'a gelin giden Nefes sonunda onun zulmünden kurtulmuştur. Tahir ile çarşıya inerler, Tahir herkesin ortasında bağırarak Nefes'in elini tutarak; “Ben bu eli tuttum bir kere tuttum bir daha da bırakmam” der. Nefes tek başına yürümek ister. Çünkü başı dik yürümek istemektedir. Öte yandan Ali ile Esma arasındaki yakınlaşmayı fark eden Tahir, Ali'yi sorguya çeker.

VEDAT: DAHA YENİ BAŞLADIK

Vedat, Cemil'in yanına gelir. Mercan'a yaptıklarına rağmen yüzsüzce ‘iyileşmen için elimden geleni yapacağım' der. Vedat'ın ölmediğini ilk öğrenenler onlar olur. O sırada Nefes de Mercan'ı görmek için oraya gelmiştir. Türkan, Nefes'i dövmekten beter eder. Nefes sahile kadar yürür, Vedat da onu izlemektedir. Kendi kendine ‘her şeye daha yeni başladık' der. Nefes ise teselliyi bir kez daha Tahir'in kollarında bulur.

SEN ANLAT KARADENİZ 23. BÖLÜM İZLE

ASİYE'NİN HAMİLELİK KAPRİSLERİ

Asiye ile Mustafa aşk tazelemektedir. Asiye hamilelikten dolayı sürekli uyumakta ve doyumsuzca yemek yemektedir. Asiye'nin aşerme sahneleri ile ortalık bir kes daha şenlenir.

CEMİL, MURAT'I ÖLDÜRESİYE DÖVER

Nazar, Vedat'ın yaşadığını haber vermek ister. Kapıya gelen Murat'ı Cemil öldüresiye döver. Nazar odasına kilitlenmiştir, göz yaşları içinde sevdiğinin seslerini duyar. Türkan son anda yetişir ve eşini sakinleştirir. Ayakta bile zor dursa da sevdiğine haykırı; Ben iyiyim Nazar, sen de iyi ol…”

YİĞİT'İN SÜNNET DÜĞÜNÜ

Sünnet düğünü için hazırlıklar başlar. Mustafa kirvelik görevini üstlenir. Önce sünnet alışverişi yapılır. Ev sünnet düğünü için süslenir. Bol eğlenceli sünnet düğünü gerçekleşir. Vedat ise Fikret'in sabret demesine rağmen sünnet düğünü haberi ile bir kez daha çıldırır.

KARDEŞ KURŞUNU

Vedat'ın Asiye'nin kurtuluşu için bir şartı vardır. Kardeşe kardeşi kırdıracaktır. Amacına da ulaşır. Nefes'in gözleri önünde Mustafa, Tahir'e namlusunu doğrultur. Tahir'in son sözleri, “Yengemin de yeğenimin de canı tehlikede! Kanım da, canım da feda ula!” olur.