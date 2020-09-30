Sen Çal Kapımı 12. son bölümde neler oldu? Sen Çal Kapımı 13. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Sen Çal Kapımı 12. son bölümde neler oldu? Sen Çal Kapımı 13. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Sen Çal Kapımı dizisi bu akşam 12. son bölümle ekranlara geldi. Geçtiğimiz bölümde, Serkan, Eda'ya olan aşkını itiraf etmişti. Dizinin son bölümünde de çiftin duygusal yakınlaşmaları sürerken, Eda ise henüz Serkan Bolat'a olan aşkını itiraf edemedi. İşte Sen Çal Kapımı 13. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

SEN ÇAL KAPIMI 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Sen Çal Kapımı dizisinin 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izlenebilecek.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan sonunda aşkını itiraf etti. Sıra Eda'da. Ama bu kadar olaydan sonra kolay olmayacak Eda'nın itirafını almak. Serkan sabırla bekliyor Eda'nın aşık olduğunu duymak için. Bir de ailelerden saklama meselesi var.

Eda nişan sözleşmesini öğrenen halasına Serkan'la sevgili olduğunu söyleyemiyor. Eda'nın ısrarıyla Serkan da kabul ediyor kimseye söylememeyi. Serkan ve Eda ilişkilerini gizli tutarken birçok macera yaşayacaklar.

ALİ ERSAN DURU ”SEN ÇAL KAPIMI” DİZİSİNE DAHİL OLDU!

Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı “Sen Çal Kapımı” dizisine yeni bir isim dahil oldu.

Efe Akman karakterine hayat verecek sevilen oyuncu Ali Ersan Duru, dizinin 13. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.

İtalya'da yaşayan başarılı bir peyzaj mimarı olan Efe Akman karizmatik, kibar, akıllı ve tam bir centilmen karakter olarak öne çıkacak.