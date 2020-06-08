Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kimler? Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ve oyuncuları…

Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kimler? Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu ve oyuncuları…

2017 yapımı Sen Kiminle Dans Ediyorsun bu akşam televizyonda izleyici karşısına çıkacak. Burak Aksak’ın yönettiği, Binnur Kaya, Demet Özdemir, Bora Cengiz ve Nergis Öztürk’ün oynadığı ‘Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu merak edilen konular arasında yer alıyor.

Sen Kiminle Dans Ediyorsun'da aşk ile kahkaha, dans ile dostluk bir araya geliyor. Burak Aksak’ın yazıp yönettiği Sen Kiminle Dans filminde Aysel’in büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır. Peki Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kimler, konusu ne?

SEN KİMİNLE KONUŞUYORSUN OYUNCULARI

Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu, Binnur Kaya, Okan Çabalar, Bora Cengiz, Nergis Öztürk, Berat Yenilmez ve Meltem Gülenç

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN KONUSU

Anne ve babasını kaybetmiş, intiharı bile düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in hayattaki en büyük tutkusu dans etmektir. Şengül'ün dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır.