Seray Sever kimdir, kaç yaşında? Seray Sever nereli?

Seray Sever magazinseverlerin gündem konusu oldu. Peki Seray Sever kimdir? Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Sever, eğitim döneminde hobi olarak reklamlarda yer almaya başlamış ardından TRT Popstop müzik eğlence programının sunuculuğu için teklif almıştır. İşte Seray Sever'in hayat hikayesi...

Seray Sever kimdir? sorusu magazin gündemini yakından takip edenlerin araştırdığı konuların başında geliyor. Seray Sever 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. İşte Seray Sever hakkında merak edilenler…

SERAY SEVER KİMDİR?

1973 İstanbul doğumlu Seray Sever Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. Eğitim döneminde hobi olarak reklamlarda yer almaya başlamış ardından TRT Popstop müzik eğlence programının sunuculuğu için teklif almıştır. 3 sene bu programı sunmuştur. 1996'da ise ATV ekranlarında sabah şekerleri, ardından Seç Bakalım, Atv'de Pazar, Şans Kapıyı Çalınca gibi programlarda yer almıştır.

2002 yılında Dadı isimli dizinin başrolünü üstlenen Seray Sever daha sonra Ev Hali, Aşk Olsun, Dolunay Katili, O Şimdi Asker, Kurtlar Vadisi, Esir Şehrin İnsanları, Krypton, Popstar, Türkstar, Ünlüler Çiftliği, Tatil Aşkları, Çocuklar Ne Olacak, Sevgili Karım, AB'nin Yolları Taştan, Banyo, Seray Sever'le Baş Başa, Başka Yerde Yok, Sabahın Körü gibi, Ekosantrik, Küçük Hesaplar gibi bir çok projenin içerisinde yer almıştır.

Güzel isim daha sonra Zodyak adlı bir yapım şirketi kurmuş ve yapımcı olarak Sen Harikasın, Artı 18 ve Aşk Kaç Beden Giyer dizilerini hazırlamıştır. Koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır.

1994 yılında 21 yaşında iken Uğur Kozanoğlu ile evlenmiş 5 senenin ardından boşanmıştır. Ardından Hakan Altun, Ömer Durak, Kürşat Başar ve Eray Sümbül ile beraberlikleri gündeme gelmiştir.

Baba tarafından aslen İstanbul Kadıköy'lüdür.