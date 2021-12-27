Seray Sever’den müjdeli haber

Sunucu Seray Sever, ikiz bebeklere hamile olduğunu doğruladı. Sever, sosyal medyadan kendisine gelen tebrik mesajlarını paylaştı.

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Seray Sever ile Eray Sünbül 2018’de nikâh masasına oturmuştu. Sünbül ile mutlu bir yaşam sürdüren Sever’in hamile olduğu hatta ikiz bebek beklediği ileri sürüldü.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Sever, yaptığı paylaşımla hamile olduğunu doğruladı.

“YEĞENLERİMİZ GELİYOR”

48 yaşındaki sunucu tebrik mesajlarını Instagram hesabından yayınlayarak “Yeğenlerimiz geliyor üç aydır çıtımızı çıkarmadık” yazan bir notu paylaştı.