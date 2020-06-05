Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, aslen nereli?

Ekranların izlenme rekorları kıaran Survivor 2020 yarışmasında en fazla konuşulan isimlerden biri de Sercan Yıldırım oldu. Survivor’da gösterdiği performans ve zaman zaman da tartışmalarda adı geçen Sercan Yıldırım’ın hayatı hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda ‘En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Profesyonel kariyeri öncesinde, çeşitli yaş kategorilerinde gösterdiği umut vadeden performansla evrensel bir ün kazanan genç oyuncu, Uluslararası Gençler Turnuvası’nda Rusya, Bulgaristan ve Makedonya’ya karşı mücadele eden Türkiye adına bir gol kaydetti. Turnuvanın ardından da 17 yaş altı millî takımı kadrosuna davet edildi. Şubat 2006’da Türkiye 16 yaş altı millî takım ile Portekiz’de bir turnuvaya katıldı. Yetenek avcılarının radarına giren Sercan, turnuvanın ilk iki maçında Avusturya ve Macaristan’a toplam beş gol attı. Son maçta Portekiz’i boş geçse de “en değerli oyuncu” unvanını aldı. Londra’daki özel bir organizasyonun ardından dünya devi Manchester United tarafından izlenmeye başladı.

Yaş olarak kendisinden iki yıl büyük rakiplere karşı mücadele eden genç yıldız adayı, Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında boy gösterdi. Sercan Yıldırım, 2006 senesinin ilk bölümünde ise kariyeri için önemli adımlar atmaya başladı. Türkiye 16 yaş altı millî takımı ile İzmir’deki Ege Turnuvası’na katıldı. Takımının oynadığı tüm maçlarda gol atan Sercan, sırasıyla Belçika, Norveç ve Hollanda ağlarını birer kez sarstı, 5-3’lük skorla kaybedilen Ukrayna karşılaşmasında iki gol atan oyuncu, Hollanda ile oynanan ikinci maçta bulduğu gollerle takımını 2-1’lik galibiyete taşıdı. Turnuvayı beş maçta bulduğu altı golle tamamlayan Sercan Yıldırım, “gol kralı” ve “en değerli oyuncu” olmayı başardı. Sercan, 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 33 gol kaydetti.

BURSASPOR KARİYERİ

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 Nisan 1990 günü dünyaya gelen Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor'un 9 numaralı formasını 18 yaşında giydi.

Sercan, ligin ikinci haftasında kazanılan Gençlerbirliği maçında bulduğu iki golle takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi. Dördüncü haftada ise Kocaelispor önünde 3-2'lik skorla alınan galibiyete yine iki golle katkıda bulundu. Bir hafta sonra Bursa'da Galatasaray'a karşı da bir gol atarak beş hafta sonunda dört gole ulaştı. Yıldırım’ın u dönemde Avrupa takımlarından teklifler aldığına dair haberler basında yer aldı. Ancak Manchester United'ın Bursaspor'a teklif ettiği iddia edilen 5 milyon pound tutarındaki bonservis bedeline rağmen Sercan takımda kaldı. Süper Lig'deki ilk tam sezonuna 11 gol sığdıran Sercan, toplamda ise 35 maça çıkarak 14 golün altına imzasını attı, sezon içinde ilk kez Türkiye A millî takımından davet aldı.

2009-10 sezonunun ilk haftalarında da rakipleri boş geçmeyen Sercan Yıldırım, Kasım 2010'da dizinden yaşadığı sakatlıktan dolayı yaklaşık iki ay sahalardan uzak kaldı. Dönüşte Sivasspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında üç gol birden atmayı başardı. Ayrıca Bursaspor, sezonu şampiyon tamamlayarak kulüp tarihinde ilk kez böylesi ciddi bir başarı elde etti. Sercan, UEFA'nın resmî yayını Champions Dergisi'nin Ekim-Kasım 2010 sayısında Türk futbolunun umut vadeden oyuncusu olarak anılan Sercan Yıldırım, Bursaspor adına iyi geçmeyen 2010-11 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki Rangers maçında ağları sarsarak bu arenada Bursaspor tarihinin ilk golünü atmayı başardı ve forması Bursaspor müzesine kaldırıldı. 2010-11 sezonunda ise sekiz defa ağları sarsmayı başardı. 2 Mart 2011 tarihinde Bursaspor’un Sercan Yıldırım’ın transferi için Rossiyskaya Premyer-Liga ekiplerinden Lokomotiv Moskva ile 5,5 milyon € bonservis bedeli karşılığında anlaşıldığı ve oyuncunun 3 Mart’ta yeni kulübüyle sözleşme imzalayacağı duyuruldu. 5 Mart’ta ise transferin bonservis konusunda yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle gerçekleşmeyeceği belirtildi. 19 Ağustos 2011 tarihinde RSC Anderlecht’de karşı oynanan ve 1 -2 kaybedilen UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşması sonrasında teknik direktör Ertuğrul Sağlam radikal kararlar alınacağı açıkladı. Bu açıklamadan iki gün sonra düzenlenen basın toplantısında futbolculardan İbrahim Kaş, Volkan Şen ve Sercan Yıldırım’ın süresiz kadro dışı bırakıldığını ve kendilerine kulüp bulmaları söylendiğini belirtti.