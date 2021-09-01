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Serdar Ortaç corona virüsüyle mücadele ediyor

Şarkıcı Serdar Ortaç, geçen günlerde corona virüsüne yakalandığını duyurmuştu. Ortaç, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:57 - 01 Eylül 2021 Güncellenme:
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Serdar Ortaç corona virüsüyle mücadele ediyor

Corona virüsüne karşı geçen aylarda iki doz aşı olan şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

“AŞIM OLMASAYDI KÖTÜ GEÇERDİ”

Ortaç, “Corona virüsünde beşinci gün. İki tane aşım var. Aşım olmasaydı bence daha kötü geçerdi. Çünkü ciğerlerime kadar inmişti. Konuşurken hırıldıyordum. Nefes almak da zor. Dikkati elden bırakmazsak iyi olur. Bütün hastalara geçmiş olsun” dedi.

“ŞİFA OLSUN”

Ortaç, aşı olduğu anlarda, “Geldik hastanemize aşımızı olacağız… Birinci doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun” demişti.

MS hastası olan sanatçı kronik rahatsızlığı nedeniyle öncelikli grupta bulunuyordu.

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