Serdar Ortaç ve Doğukan Manço Sarıgöl’de sahne aldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen festivalde ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile DJ Doğukan Manço sahne aldı. Ortaç ve Manço, festivalin gündüz programında ise ayaklarına çizme giyip üzüm ezerek, suyunu çıkardı.

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Sarıgöl Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivali sona erdi. Festivalin dünkü (pazar) son bölümünde geleneksel yollardan üzüm suyu çıkarıldı. Şarkıcı Serdar Ortaç ve DJ Doğukan Manço üzüm suyu çıkarma etkinliğine katıldı. Belediye önündeki havuza doldurulan tonlarca sultaniye üzümün suyunun çıkarmak için ayaklarına sarı çizme giyip, ezdi.

Doğukan Manço, “Babam 25 yıl önce Sarıgöl’de ağırlanmıştı. Ben de Sarıgöl’e geldim. Ayağıma sarı çizme giydim. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa olarak ben de pekmez isterim” deyince çevredekilerce alkışlandı.



(İHA)