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Şeref Sözü dizisinin ilk fragmanı yayınlandı!
Şeref Sözü dizisinin ilk fragmanı yayınlandı!
Ekranların yeni dizisi Şeref Sözü'nün ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Tolgahan Sayışman ile Sude Zülal'ın yer aldığı Şeref Sözü dizisi yakında Show Tv'de izleyiciyle buluşacak. İşte Şeref Sözü dizisinin ilk fragmanı...
Magazin 21 Eylül 2020 - 20:13

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği “Şeref Sözü” dizisinde, Hülya Darcan, Aras Aydın, Meltem Gülenç, Öykü Çelik, Umut Kurt, Toprak Sağlam gibi oyuncular da yer alıyor.

ŞEREF SÖZÜ İLK FRAGMANI YAYINLANDI

TÜRKİYE'DE ADADA ÇEKİLEN İLK DİZİ!

Çarpıcı hikayesi, yıldızlarla dolu kadrosu ve görkemli setiyle ekranların yeni fenomeni olmaya hazırlanan ‘Şeref Sözü' için 480 bin m2'lik bir ada dev bir platoya dönüştürüldü!

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