Serel Yereli’den kağıtlı önlem

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Dönem dönem yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Serel Yereli, önceki gün Nişantaşı’nda kameralara yansıdı. Makyajsız görüntü vermek istemeyen gen oyuncu ve şarkıcı Yereli, elindeki A4 kağıdıyla suratını saklamaya çalışsa da başarılı olamadı.

SEREL YERELİ KİMDİR?

Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Alara karakteri ile yıldızı parlayan Serel Yereli, 19 Nisan 1995 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Annesi İngilizce öğretmeni Elif Yereli babası da eski milli hentbolcu Serdar Yereli’dir. Babasının hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden ötürü çocukluğu değişik ülkelerde geçmiş. Babasını 2011 yılında 16 yaşında iken kaybeden Yereli, Londra'da ortaokulda iken müzikal oyunculuk eğitimine başlamış. Başarılı oyuncu Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol oynamış. Şarkı söylemeye 4 yaşında iken başlayan Serel Yereli, anaokulundayken TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada “Serel’in Uzay Gemisi” adlı projesi ile ödül kazanmış.

