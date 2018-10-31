Seren Fosforoğlu siyasete adım attı

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Seren Fosforoğlu önceki gün Kartal’da gerçekleşen basın toplantısı ile siyasete adım attığını açıkladı. Kartal Belediye Başkanı Aday Adayı Yüksel Çiftçi’nin ekibinde yer aldığını açıklayan Fosforoğlu “Kültür ve sanatın önemini bilip, sanata ve sanatçıya değer veren Yüksel Çiftçi’ye beni ekibine davet ettiği için teşekkür ederim. Ben yıllarca Kartal’da hem yetişkin hem de çocuk tiyatrolarıyla değerli halkımızla buluştum. Belediyecilik anlayışı partiler üstü olmalıdır. Herkesi kucaklayıp, halka hizmet anlayışıyla yola çıkan Yüksel Çiftçi Bey’in yanındayım” dedi.

