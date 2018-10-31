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Seren Fosforoğlu siyasete adım attı
Seren Fosforoğlu siyasete adım attı
Usta oyuncu Fatma Girik'in ardında meslektaşı Seren Fosforoğlu da siyasete adım attı. Fosforoğlu, Kartal Belediye Başkanı Aday Adayı Yüksel Çiftçi'nin ekibinde yer aldığını açıkladı. 
Magazin 31 Ekim 2018 - 10:01

Seren Fosforoğlu önceki gün Kartal’da gerçekleşen basın toplantısı ile siyasete adım attığını açıkladı. Kartal Belediye Başkanı Aday Adayı Yüksel Çiftçi’nin ekibinde yer aldığını açıklayan Fosforoğlu “Kültür ve sanatın önemini bilip, sanata ve sanatçıya değer veren Yüksel Çiftçi’ye beni ekibine davet ettiği için teşekkür ederim. Ben yıllarca Kartal’da hem yetişkin hem de çocuk tiyatrolarıyla değerli halkımızla buluştum. Belediyecilik anlayışı partiler üstü olmalıdır. Herkesi kucaklayıp, halka hizmet anlayışıyla yola çıkan Yüksel Çiftçi Bey’in yanındayım” dedi.
serenfosforoglu

Son güncelleme: 13:35 - 31.10.2018

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