Seren Serengil ameliyata alındı

Geçirdiği mide ameliyatlarının ardından sağlık problemleri yaşayan Seren Serengil, acil ameliyata alındı. Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Serengil, aniden gelişen ve artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırıldı.

“SAFRA KESESİ ALINACAK”

Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışamayacak duruma gelmiş. Bu nedenle safra kesesi alınacak. Böbreklerde su içmemesinden ve yine geçirdiği ameliyattan dolayı böbreklerde oluşan taşlar kanalları tıkadığı için ameliyata alınacak. Dualarınızla bugünleri atlatacak.”

46 KİLOYA DÜŞTÜ

Seren Serengil hayalindeki kiloya kavuşmak için geçirdiği mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatından sonra 70 kilodan 46 kiloya düşmüştü. Serengil'in ameliyat olma kriterlerine uyup uymadığı tartışma konusu olmuştu.