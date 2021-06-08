Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Seren Serengil ameliyata alındı

Zayıflamak amacıyla geçirdiği iki ameliyatın ardından 'dumping sendromu' yaşayan sunucu Seren Serengil, acil ameliyata alındı. Serengil'in safra kesesi alınacak.

Güncellenme: 10:27, 08/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Seren Serengil ameliyata alındı

Geçirdiği mide ameliyatlarının ardından sağlık problemleri yaşayan Seren Serengil, acil ameliyata alındı. Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Serengil, aniden gelişen ve artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırıldı.

“SAFRA KESESİ ALINACAK”

Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışamayacak duruma gelmiş. Bu nedenle safra kesesi alınacak. Böbreklerde su içmemesinden ve yine geçirdiği ameliyattan dolayı böbreklerde oluşan taşlar kanalları tıkadığı için ameliyata alınacak. Dualarınızla bugünleri atlatacak.”

46 KİLOYA DÜŞTÜ

Seren Serengil  hayalindeki kiloya kavuşmak için geçirdiği mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatından sonra 70 kilodan 46 kiloya düşmüştü. Serengil'in ameliyat olma kriterlerine uyup uymadığı tartışma konusu olmuştu.

ameliyat mide küçültme Sağlık Seren Serengil sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:10:17,