Seren Serengil’den Demet Şener’e destek geldi

Magazin gündemi Cenk Küpeli’nin babası Avni Bey tarafından ‘istenmeyen gelin’ ilan edilen Demet Şener’i konuşurken, pek çok insan Şener’e destek vermek için sıraya girmiş durumda. Özellikle sosyal medya takipçileri attıkları mesajlar ve yaptıkları yorumlarla zor bir dönemden geçen Demet Şener’e destek verirken, Seren Serengil de bu isimler arasına katıldı. Serengil, Instagram hesabından paylaştığı uzun bir metinle Demet Şener’in yanında olduğunu gösterirken Cenk Küpeli’nin ailesine gönderme yapmaktan da geri durmadı. İşte Seren Serengil’in o satırları:

“Demet & Cenk… birbirlerini sevmek dışında hiçbir suçu olmayan iki güzel insan. En mutlu olacakları dönemlerinde ailelerinin desteklerini sevgilerini beklerken bu süreçte evliliklerine gölge düşürmek kendi soyadlarını taşıdıkları oğullarının severek aldıkları gelinlerine “istenmeyen gelin” muamelesi yapmak ne kadar doğru ne kadar vicdanlı bir durum? Bir çocuğu büyütüp yetiştirmek demek onu ömür boyu tekeline almak onun hayatını yönetmeye çalışmak ‘benim istemediğimle evlenirsen yüzümüzü göremezsin dünyayı sana zindan ederim’ demek çocuklarını arada bırakmak mutluluğunu bozmak gerçekten çocuğunu düşünmek midir? Yoksa kendi hırslarına yenilmek midir?

Çocuğuna hiçbir yaşam hakkı tanımamak yaptırım uygulamak, ne kadar bir anne ve babaya yakışır bir davranış olur? İki çocuğu olan üzüntüler yaşamış bir kadın tam mutlu olmuşken ona bunları yaşatmak ne kadar doğru olur? Çocuğunun seçtiği kişi ile ilgili gerçekten hırs için değil kendi çocuğun için endişeleniyorsan ona fikrini söylemek çok olağandır ama müdahale etmek o ‘seni bizden çaldı’ demek gelinini kötülemek oğluna toplum önünde yaptığı bir saygısızlık onu zor durumda bırakmak değil midir? Kaldı ki bir ailenin bir kız çocukları da varsa bir başka ailede kızlarını istemediklerini bu şekilde ifade etseler anne baba olarak üzülmezler mi? Demet’i istememe nedenleri ne olabilir diye düşündüm kız yıllarca evliydi, evlilik hayatı oldu hanımefendi gibi yaşadı dedim acaba iki çocuğu var ondan mı dedim? Ama sonra kendi kızları var ise ve evlenip çocuk sahibi olup bir gün ayrılmak zorunda kalsa ve diyelim iki çocuğu olsa bir başkasını sevse o kişinin de ailesi kızlarını istemese kendi kızları için üzülmezler mi? Hiç mi empati yapmıyorlar diye düşündüm ben Cenk’i tanıyorum çok iyi yetiştirilmiş çok iyi bir çocuktur. O çocuğu böyle yetiştiren bir aile de en az onun kadar mükemmeldir diye düşünüyorum. Cahil, okuyamamış, vizyonu kültür seviyesi olmayan bir aile olsa böyle ağız dalaşlarına girip açıklamalarda bulunur ama Cenk’in ailesi bu değil asla inanmam… bence bu hırsları, bu öfkeyi bizden çaldı perdesini gözlerden kaldırmalılar onlara yakışan çocukları mutluysa buna mutlu olmalılar birgün Demet’i çok sevecekler eminim”