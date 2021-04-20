Seren Serengil’e açılan davada yeni gelişme

İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada davalı Seren Serengil’in avukatı hazır bulundu. Davacı şirketin avukatı Deniz Dinar Uğur’un mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

* Müvekkilimin uyguladığı işlemlerin bedeli 14 bin 500 eurodur. Karşılığında da Seren Serengil sözleşmede yer alan sosyal medya hesabından yayınlanacak reklam sözünü yerine getirmemiş, müvekkilimi maddi ve manevi olarak büyük kayba uğramıştır.

* Hatta müvekkilimin ektiği saçların çıkmadığına dair intiba uyanmış, müşterilerinden de şikayetler gelmiştir. Müvekkilim maddi zararı bir yana, manevi olarak da mağdur olmuş ticari itibarı büyük zarar görmüştür.

* Müvekkilimce yerine getirilen saç ekim edimi bedeli sabit olmakla birlikte karşılığında da davalı yanca yerine getirilmeyen yükümlülüğün ticari karşılığının hesaplanması ve meydana gelen zararın hesaplanması gerekmektedir.

* Bu şimdilik 10 bin euroluk manevi bin euroluk maddi tazminat bedelin, ihtarname tarihinden itibaren işleyecek en yüksek faizle birlikte müvekkilime ödenmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

TANIKLAR DİNLENECEK

Davalı Serengil’in avukatı ise mahkemeden davanın reddi yönünde karar verilmesini talep etti. Dosyanın bilirkişiden dönmesinin beklenilmesine karar veren mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. DHA

