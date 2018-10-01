Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin’in kendisinin arabesk tarafını komik bulduğunu söyledi

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Yeni filminde şarkıcı Bergen’i canlandıracak olan Serenay Sarıkaya, Marie Claire dergisine verdiği röportajda yeni filminden ve özel hayatından bahsetti. Bergen ile yatıp Bergen ile kalktığını anlatan Sarıkaya yeni filmi için “Rüya projem” diyor.

En son “Fi” dizisinde rol alan oyuncu, şimdilerde “Acıların Kadını” olarak bilinen şarkıcı Bergen'in hayatını konu alacak yeni filminin heyecanını yaşıyor. “Çok heyecanla beklediğim bir sinema filmi var; Bergen” diyen Serenay Sarıkaya “Hakikaten benim kariyerimde çok önem verdiğim bir iş bu. O yüzden hiçbir şeyin aceleye gelmesini istemiyoruz. Bu projeyi hakkıyla gerçekleştirmeyi çok istiyoruz. Daha emin adımlarla, içimize sindire sindire ilerliyoruz” dedi.



Kerem Bürsin'le ilişkisi hakkında da konuşan Sarıkaya, “Neredeyse üç buçuk seneye doğru gidiyoruz. Bence iyi bir ilişki birbirini idare etme sanatı. Anlayış, sevgi ve saygı çerçevesinde birbirimizin hayatındayız” dedi. Sarıkaya, “Uzun yıllar Amerika'da yaşayan Kerem Bürsin'le kültürel anlamda farklılıklar yaşıyor musunuz” sorusuna ise “Kerem o kadar da Amerikalı değil aslında. Dünyanın çok fazla yerinde yaşama fırsatı olmuş. Ve evet, bütün bu yaşadığı kültürlerden getirdiği türlü türlü değişik yansımalar mevcut onda. Bilmediğim çok şey öğrendim ondan. Benim, onunla ilgili çok komik bulduğum bazı taraflar var. O da benim bazı arabesk taraflarımı çok komik buluyor” diye cevap verdi.