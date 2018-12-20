Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Serenay Sarıkaya ‘kesin rüya’ notuyla paylaştı
Serenay Sarıkaya ‘kesin rüya’ notuyla paylaştı
Oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yeni projesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Magazin 20 Aralık 2018 - 10:58

Son olarak Fİ dizisinde izlediğimiz güzel oyuncu şimdilerde farklı bir heyecan yaşıyor. Uzun süren sessizliğini Alice Harikalar Diyarında’nın müzikal versiyonu ile bozmaya hazırlanan Sarıkaya, heyecanını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

serenay-sarikaya-ic

Elinde ıkulele adlı müzik aletiyle poz veren Serenay Sarıkaya; “Çocukluğumun ruhu, enerjisi sardı etrafımı şimdilerde… Yepyeni bir yolculuğa çıkardı beni. Kesin rüya! Ama hayatımın en güzel rüyası. Öyle güzel ki hayat boyu bu rüyayı görebilirim. Sevdiğim HER ŞEY var içinde. Daha çok paylaşmak, daha çok kucaklaşmak için…” notunu düştü.

İLGİLİ HABERSerenay Sarıkaya'dan Neslihan Atagül'e hepsinin tercihi aynı
Etiketler