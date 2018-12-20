Serenay Sarıkaya ‘kesin rüya’ notuyla paylaştı

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Son olarak Fİ dizisinde izlediğimiz güzel oyuncu şimdilerde farklı bir heyecan yaşıyor. Uzun süren sessizliğini Alice Harikalar Diyarında’nın müzikal versiyonu ile bozmaya hazırlanan Sarıkaya, heyecanını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

Elinde ıkulele adlı müzik aletiyle poz veren Serenay Sarıkaya; “Çocukluğumun ruhu, enerjisi sardı etrafımı şimdilerde… Yepyeni bir yolculuğa çıkardı beni. Kesin rüya! Ama hayatımın en güzel rüyası. Öyle güzel ki hayat boyu bu rüyayı görebilirim. Sevdiğim HER ŞEY var içinde. Daha çok paylaşmak, daha çok kucaklaşmak için…” notunu düştü.