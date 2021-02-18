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Serenay Sarıkaya Maldivler’de tatilde

İstanbul'un etkisi altına alan kardan kaçarak Maldivler'e tatile giden oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından sarı mini elbiseli pozlarını paylaştı.

Güncellenme: 09:40, 18/02/2021
Haberler Magazin
Serenay Sarıkaya Maldivler’de tatilde

Komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan oyuncu Serenay Sarıkaya, birkaç gün tatil yapmak için Maldivler’e gitti.

Maldivler’de güneşin ve denizin keyfini çıkaran Sarıkaya, Instagram hesabından kumsalda çekilen fotoğraflarını “Ay’ı çok seven insanlara selenofil denildiğini biliyor muydunuz?” notuyla paylaştı.

Sarıkaya’nın peş peşe paylaştığı pozlar kısa sürede 350 bine yakın beğeni aldı.

DOĞAL POZUNU PAYLAŞMIŞTI

Sarıkaya’nın Instagram hesabından yayınladığı makyajsız pozu da sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu.

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Cem Yılmaz Instagram istanbul oyuncu Serenay Sarıkaya tatil
Yayınlanma Tarihi:09:36,