Serenay Sarıkaya sahneye alışamadı

Alice müzikali ile ilk kez tiyatro sahnesine çıkan Serenay Sarıkaya, olukça zorlandığını ve serumlarla ayakta durduğunu "Son üç oyundur serumlarla ayakta zor duruyor, bazen kaldırabileceğimden fazla stres ve gerginlik taşıyorum" cümlesiyle açıkladı.

Genç oyuncu Serenay Sarıkaya, Alice müzikali ile birlikte sahnelere adım attı. Kapalı gişe oynanmaya devam eden müzikal Sarıkaya’yı oldukça zorluyor. Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Sarıkaya, serumlarla ayakta durduğunu açıkladı. Güzel oyuncunun açıklaması şöyle:

İçinde olduğum bu yeni dünyanın bana yaşattığı her şey, iyi veya kötü her tecrübe çok kıymetli benim için. Son üç oyundur serumlarla ayakta zor duruyor, bazen kaldırabileceğimden fazla stres ve gerginlik taşıyorum. Kolay değil yıllardır içinde bulunduğum TV, sinema oyunculuğundan çok farklı bir şey bu sahne. Alıştığımın çok dışında bir tempo. Sahnenin başka kuralları var. Bir gün bir kalkıyorum sesim tamamen gitmiş mesela. ‘Ben bugün çok hastayım gelemeyeceğim’ diyemiyorsun. ‘Hasta nasıl olabilirsin ya? Nasıl dikkat etmezsin kendine!? İlk defa çıktığın nasıl da belli işte’ diye kızıyorsun bir de üstelik.

‘HAYATIMDA İLK DEFA BU KADAR ZORLANIYORUM’

Sahneye çıkamamak korkutmaya başlıyor seni. Bir de tiz notalara çıkamamak. Kendini daha çok dinlemeye, kendine daha iyi bakmaya başlıyorsun. Hatta zorundasın. Hayatımda ilk defa bu kadar zorlanıyorum, ama garip bir keyif de var işin içinde. Adrenalin. Her meslek zor elbette ama sahneye çıkmak, her seferinde yani, organik, canlı bir performans ortaya koymuş ne zormuş arkadaş. Bilmezdim bir gün bu kadar severek yapacağımı. Tüm sahneye gönül vermiş ustalara, arkadaşlarıma selam olsun. O sahne tozu damarlarıma girdi bir kere.”