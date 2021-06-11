Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Serenay Sarıkaya’dan tatil pozları

Son dönemde iş insanı Haldun Demirhisar ile adı aşk dedikodularına karışan ancak bu iddiaları reddeden oyuncu Serenay Sarıkaya, Göcek'teki tatilini sürdürüyor. Sarıkaya,, tatilinden fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Güncellenme: 09:18, 11/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Serenay Sarıkaya’dan tatil pozları

Serenay Sarıkaya ile iş insanı Haldun Demirhisar’ın aşk yaşadığı öne sürülmüştü. İddiaların ardından ünlü oyuncu, “Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır” diyerek söylentilerin gerçek dışı olduğunu belirtmişti. Ancak Sarıkaya’nın Göcek’te yine Demirhisar ile görüntülenmesi yine dedikoduları alevlendirmişti.

Tatilini sürdüren Sarıkaya, Instagram hesabından leopar desenli mayolu fotoğraflarını paylaştı. Oyuncunun pozlarına beğeni yağdı.

‘BERGEN’ FİLMİNDEN AYRILDI

Serenay Sarıkaya geçen günlerde ‘Bergen’ filminin başrolünü canlandırmaktan vazgeçmişti. Sarıkaya, ayrılık nedenini, yeni projeleriyle filmin çekim tarihlerinin çakışması olarak açıklamıştı.

İlginizi ÇekebilirSerenay Sarıkaya'ya, 'Evli kulüp başkanından hamile' tazminatıSerenay Sarıkaya'ya, 'Evli kulüp başkanından hamile' tazminatıİlginizi ÇekebilirSerenay Sarıkaya'dan hayranlarını üzen haber!Serenay Sarıkaya'dan hayranlarını üzen haber!İlginizi ÇekebilirSerenay Sarıkaya'dan Demet Akalın'a yanıtSerenay Sarıkaya'dan Demet Akalın'a yanıt
aşk Demet Akalın Demet Evgar Haber hamile Instagram mahkeme oyuncu Serenay Sarıkaya tatil
Yayınlanma Tarihi:09:17,