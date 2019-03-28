Serkan Ercan kimdir? Serkan Ercan nereli ve kaç yaşında?

Serkan Ercan, 1975 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Kaygısızlar dizisi ile geçen Serkan Ercan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Serkan Ercan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Aile Hikayesi dizisinde Nedim karakterini canlandıran Serkan Ercan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Serkan Ercan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SERKAN ERCAN KİMDİR?

Serkan Ercan, 13 Eylül 1975 yılında Amasya'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kamera karşısına ilk kez Kaygısızlar isimli dizi ile geçti.

2008 yılında rol aldığı Gölge filmiyle Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. Ayrıca 2010 yılında oynadığı Gişe Memuru filmindeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Pek çok dizi ve film ile kamera karşısına geçen Serkan Ercan şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Aile Hikayesi dizisinde Nedim karakterine hayat vermektedir. Serkan Aslan, 1.80 metre boyunda, 77 kilo ve Başak burcudur.

Serkan Ercan'ın rol aldığı tiyatro oyunları

2012 – Antonius ile Kleopatra (Oyun Atölyesi)

2001 – Op'la Zo'nun Dramı (Krek Tiyatro Topluluğu)

2000 – Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi (Devlet Tiyatrosu)

1999 – Zefer Madalyası Dormen Tiyatrosu

Serkan Ercan'ın rol aldığı filmler

2118 – Bizim İçin Şampiyon (Yaşar)

2018 – Kelebekler (TV Filmi)

2017 – Eksi Bir

2017 – Anons (Hamdi Bey)

2016 – İmkansız Olasılık (Tarık) (TV Filmi)

2016 – Bünyamin (Bünyamin) (TV Filmi)

2015 – Tarla

2013 – Özür Dilerim

2012 – Çanakkale 1915 (Yüzbaşı Mehmet Hilmi)

2102 – Açlığa Doymak (Bayram)

2011 – Yozgat Blues (Belediye Kültür Müdürü)

2010 – Gişe Memuru (Kenan)

2008 – Gölge (Halim)

2006 – Peri Tozu (Hasan)

2004 – Anlat İstanbul (Takip Eden Adam)

2002 – Sır Çocukları (Keşanlı)

2001 – Şellale (Laz Jandarma)

Serkan Ercan’ın rol aldığı diziler

2019 – Bir Aile Hikayesi (Nedim)

2018 – Mehmetçik Kut'ül Amare (Enver Paşa)

2015 – Serçe Sarayı (Bülent)

2012 – Şubat (Başkomiser Arif)

2011 – Yalancı Bahar (Mehmet Karaman)

2010 – Halil İbrahim Sofrası (Sabit)

2007 – Eşref Saati (Hayati)

2003 – Bir İstanbul Masalı (Sercan)

2002 – Azad (Kuşçu Muharrem)

1999 – Yılan Hikayesi (Selo)

1997 – Kaygısızlar (Eleman)