Sertab Erener organizatörlerden ‘Her konser için 100 fidan’ istedi

Sertab Erener, bundan sonra vereceği konserler için, organizasyona dahil olan organizatör ve kurumlardan bir istekte bulundu ve her konser için 100 fidan dikilmesini istedi...

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, bundan sonra yollarının kesiştiği her kurum ve her organizasyon şirketinden bir istekte bulundu. Her yıl yoğun bir konser programı olan Erener, kendisine eşlik eden şirketlerin her konser için 100 fidan dikmesini istedi.

Bu kararı almakta geç kaldığını itiraf eden Erener, “Çocuklarımızın geleceği için her şeyden çok daha önemli olan bu hareketin çığ gibi büyümesini bütün müzisyen arkadaşlarıma ve hatta bütün ülkeye bulaşmasını canı yürekten istiyorum. Hadi nefes alacak yemyeşil bir dünya için harekete geçelim” dedi.