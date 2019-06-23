Sevda Demirel’den seçim mesajı

31 Mart’ta gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararı alınmasının ardından bugün İstanbullular sandık başına gitti. Yaklaşık 10 milyon kişinin oy kullanacağı İstanbul’da sandıklar, yapılan hazırlıkların ardından 08.00’da oy kullanımına açıldı. Vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren oy kullanılacak okullara adeta akın etti. Çok sayıda ünlü isim de oylarını kullanmak için okulların yolunu tuttu. Şarkıcı Sevda Demirel de Maltepe’deki Binbaşı Necatibey İlkokulu’nda oyunu kullandı.

SEVDA DEMİREL: “SEVGİYLE UZATILAN ELDEN KİMSEYE ZARAR GELMEZ”



Sevda Demirel, okul çıkışı basın mensuplarının kendisine “Seçim mesajınız nedir” sorusuna karşılık şu ifadeleri kullandı: “Dünyada ve Avrupa ülkelerinde görüyoruz herkes barış içerisinde refah sağlarken kendi ülkem için daha fazlasını diliyorum sevgiyle uzatılan elden kimseye zarar gelmez. Rant, para, pul bunlar bir kenara maneviyatın yükseldiği sevginin arttığı bir ülke diliyorum. Herkes için hayırlı uğurlu olur inşallah herkes mutlu olsun . Ülkemiz zaten cennet bu cenneti daha çok insanlar kavgalarıyla problemleriyle cehenneme çeviriyorlar. Lütfen ülkemizin görüntüsü gibi hayatımızda cennete benzesin. Umudun kavgaların bitip herkesin birbirini kucaklamasından yanayım teşekkürler” dedi ve aracına binerek evinin yolunu tuttu.

