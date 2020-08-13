Şevket Çoruh’tan Berat Albayrak’ın sözlerine gönderme…

Oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündeme dair bir göndermede bulundu. Çoruh, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı bir programda Dolarla ilgili yanıtına gönderme yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün akşam katıldığı televizyon programında sorulara yanıt verdi. Albayrak, ‘Dolar yükselince endişelenmeli miyiz?’ sorusunu “Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolarla bir işiniz var mı?” diyerek yanıtladı.

Albayrak’ın bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın üzerine en çok yorumda bulunduğu konu başlıklarından biri haline geldi.

Gündelik hayatımıza dokunan pek çok ürünün ülkemize dolarla satıldığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları bu açıklamayı talihsiz bulurken Şevket Çoruh, Twitter hesabı üzerinden Albayrak’ın bu açıklamalarına göndermede bulundu.

Dünyayı derinden sarsan ve halen de sarsmaya devam eden corona virüsü üzerinden bir göndermede bulunan Çoruh, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katıldığı programın sunucunun sorusuna verdiği yanıtı şu sözlerle eleştirdi: