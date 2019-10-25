Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’ya attığı mesajın iç yüzünü anlattı

TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün bir magazin programına konuk olmuş ve burada O Ses Türkiye programına ait bir video izletirken eski eşi Şeyma Subaşı'dan gelen bir mesaj canlı yayına düşmüştü. Para konularıyla ilgili konuşmak istediğini dile getiren Şeyma'nın bu paylaşımı gündeme otururken, genç kadından açıklama geldi.

Konu hakkında Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaşım yapan Subaşı, “Sonuçta bizim Acun’la çocuğumuz var. Konuştuğumuz maddi manevi birçok konu var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayına çıkması tabii kide benim kaderim, yapacak bir şey yok. Lütfen konu başka bir yerlere gitmesin.” demişti. Subaşı, bu sefer de YouTube kanalından yayınladığı videoda konuya açıklık getirdi.

“OTELİN PARASINI TABİ Kİ DE ACUN VERECEK”

Yakın zaman önce YouTube kanalı açan ve günlük yaşantısından kesitler paylaşan Şeyma Subaşı, canlı yayındaki mesaj olayıyla ilgili son videosunda şunları söyledi: “Bunu sadece ben yaşayabilirdim. Sonuçta ölüm yok, yapacak bir şey de yok. Absürd bir mesaj da atmamışım zaten. Bir de bizim Acun’la her zaman bir diyaloğumuz var ve her şeyi konuşabiliyoruz. Maddi, manevi, Melisa’yla ilgili ve benimle ilgili. Ben New York’a gidiyorum oradan da Miami’ye gidiyorum. Melisa’nın da okulu Miami’ye gittiğim zaman tatil oluyor ve Melisa yanıma gelecek. Acun da o dönem belki Melisa’yı alıp Dominik’e gidecek ev oradan da bana yollayacak. Miami’de de artık evde kalmadığım için otelde kalacağım. Eee otelde Melisa’yla kaldığım şeyde de tabi ki de Acun karşılıyor. Bunu sordum, zaten bu onaylanmış bir şeydi sadece tarihleri konuşacaktık.”

“KONUŞUP HALLEDİYORUM”

“Diğer olayla ilgili zaten Healthyish’te muhasebesi bizim ortak olduğumuz bir yer. Şuan da bir tane bile benimle alakalı iyi bir yorum yok. Şeyma eşittir para, Acun ve nafakaya döndü. Bu arada az önce de Acun’la bu konuyla alakalı bir saat görüştük. Gayet medeni bir şekilde eski kocamla konuşup hallediyorum. Arkadaşlar canınız sağ olsun yazın istediğiniz gibi.”