Şeyma Subaşı’dan ayrılık açıklaması

Evlilik teklifi, düğün hazırlığı, hamilelik itirafı ve düşük haberi derken Şeyma Subaşı’ndan önceki gün dikkat çekici bir hamle geldi. Subaşı, sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğrafları sildi. Ortaya ise farklı iddialar atıldı.

“TÜM HEDİYELER SAHTE ÇIKTI”

İddialardan biri, Alsaloussi’nin dolandırıcı olduğuydu. Konuyla ilgili şüpheleri olan Subaşı’nın taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsinin de sahte çıktığı öne sürüldü.

Buna göre bebeğini düşürmediği, aldırdığı iddia edilen ve sevgilisinden ayrılarak zor günler geçiren Şeyma Subaşı, dün sosyal medya üzerinden ilk kez konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

“YAŞADIKLARIMI ANLATACAK KELİME YOK”

Acun Ilıcalı’dan olan kızı Melisa ile fotoğrafını paylaşan Subaşı, “Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Kızım benim güneş ışığım ve kahramanım. O yanımda olduğu için şanslıyım. Her şeyin bir sebebi vardır. Biz iyiyiz” açıklamasını yazdı.

“AYRILIK DOĞRU AMA SEBEPLERİ BİZDE KALSIN”

Bu açıklamanın ardından bir açıklama daha yapan Subaşı, “Bugün çıkan haberler tamamen asılsızdır. Ayrılık doğru ama sebepleri bize kalsın” dedi.

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