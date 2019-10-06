Şeyma Subaşı’dan bikinili selfie: Asla bitmeyecek

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçilerine çoğunlukla tatil kareleri paylaşan Şeyma Subaşı, kış mevsimine girmiş olmamıza rağmen bikinili kareler paylaşmaya devam ediyor. Yaz mevsiminin büyük bir çoğunluğunu geçirdiği Ibiza’dan takipçilerine seslenen Şeyma Subaşı, fotoğraftaki detayla ilişkisinde mutlu olduğunu gösterdi.

AYRILDIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Şeyma Subaşı bir tekne turunda çektiği selfieyi ‘Asla bitmeyecek Ibiza’ notuyla paylaşırken, bu sırada sırtı dönük bir şekilde görülen sevgilisi Guido’nun adını da etiketleyerek geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları yönündeki haberleri de yalanlamış oldu. Şeyma’nın bu paylaşımına yorumda bulunan takipçileri genç kadının ‘Asla bitmeyecek’ laflarıyla yaşadığı aşkı kastettiğini savundu.