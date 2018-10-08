Şeyma Subaşı’ndan arkadaşına çağrı…

Kısa bir süre önce organik ve sağlıklı yemekler sattığı mekanını açan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla arkadaşına olan özlemini dile getirdi.

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Bebek’te açtığı mekanında müşterilerini ve dostlarını misafir eden Subaşı’nın bu yoğun temposu nedeniyle renkli hayatına bir süre ara vereceği düşünülse de genç kadın hesabından yaptığı paylaşımla bunun aksini gösterdi.

Geride bıraktığımız aylarda katıldığı Burning Man festivalinde çekilmiş karelerini hesabından paylaşan Subaşı, festivalde kendisine eşlik eden arkadaşı Martha Graeff ile görüldüğü fotoğrafları paylaşarak altına da; ‘Seni çok özledim aşkım, çok yakında Miami’de…’ notunu düştü.







