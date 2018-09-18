Şeyma’dan sade kutlama

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve neredeyse katıldığı her etkinlikten paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı bu defa özel bir kare paylaştı.

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Geride bıraktığımız yıl eylül ayında, Acun Ilıcalı ile Marsilya’daki Türk Konsolosluğu’nda, Esat Yontunç ve Kübra Subaşı’nın şahitliğinde evlenen Şeyma Subaşı sonrasında da Fransa’nın sahil kasabası St.Tropez’de 250 kişinin katılımıyla gerçekleşen törenle dünyaevine girdi. Düğün alanına helikopterle giden ve düğününe dair neredeyse tüm detayları hesabından paylaşan Subaşı evliliğinin birinci yılında ise son derece sade bir paylaşımı tercih etti. Eşi Acun Ilıcalı ile çektiği bir selfieyi hesabından paylaşan Şeyma Subaşı böylelikle mutlu evliliğinde bir yılı geride bıraktı.



