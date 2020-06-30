Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Seyyal Taner, ‘Aşıklar’ isimli çalışmasıyla sevenleriyle buluşacak
Seyyal Taner, ‘Aşıklar’ isimli çalışmasıyla sevenleriyle buluşacak
Türk pop-rock müziğinin sevilen isimlerinden Seyyal Taner, uzun bir aradan sonra plak formatında çıkan yeni albümü ‘Aşıklar’ ile müzikseverlerin karşısına çıktı.
Magazin 30 Haziran 2020 - 08:59

Plak Ve Ben etiketiyle müzik marketlerdeki yerini alan albümde Kurtalan Ekspres, müzikleriyle Seyyal Taner'e eşlik etti. Türk müzik tarihinin kilometre taşı sayılabilecek olan albüm yeni bir ‘Dede Korkut Masalı' olarak kurgulandı. Kayıtları İngiltere'de Abbey Road stüdyolarında gerçekleşen albümün lansmanı Türkbükü’nde  gerçekleşti.

HAYAT AĞACI'NIN UĞURUNA İNANIYORUM

Albümün ikonik figürlerin yer aldığı özel tasarım kapağında yer alan ‘Hayat Ağacı' kolyesiyle de dikkat çeken Taner, “Hayat ağacının uğuruna inanıyorum… Hayat bir ağaçla başlıyor zaten. Bir topraktan küçücük bir tohum. Büyüyor büyüyor meyve veriyor ve büyük bir gölge oluyor, büyük bir hayat oluyor ve sen onun altında yaşayabiliyorsun. Su, Toprak, Ağaç, Hava ve Güneş olmadan hiçbir şey olmaz” diye konuştu.

MODERN BİR ANADOLU ROCK ALBÜMÜ

Bazı eserlerin hücum kayıt olarak yapıldığı albümde yer alan besteciler de bir o kadar dikkat çekici.

Ergüder Yoldaş, Esin Afşar Cemil Cankat'ın bestelerinin yer aldığı albüm Cem Karaca'dan Edip Akbayram'a, bütün Anadolu Rock geçmişine bir selam da yolluyor.

Son güncelleme: 09:02 - 30.06.2020
Etiketler