Seyyal Taner, ‘Aşıklar’ isimli çalışmasıyla sevenleriyle buluşacak

Plak Ve Ben etiketiyle müzik marketlerdeki yerini alan albümde Kurtalan Ekspres, müzikleriyle Seyyal Taner'e eşlik etti. Türk müzik tarihinin kilometre taşı sayılabilecek olan albüm yeni bir ‘Dede Korkut Masalı' olarak kurgulandı. Kayıtları İngiltere'de Abbey Road stüdyolarında gerçekleşen albümün lansmanı Türkbükü’nde gerçekleşti.

HAYAT AĞACI'NIN UĞURUNA İNANIYORUM

Albümün ikonik figürlerin yer aldığı özel tasarım kapağında yer alan ‘Hayat Ağacı' kolyesiyle de dikkat çeken Taner, “Hayat ağacının uğuruna inanıyorum… Hayat bir ağaçla başlıyor zaten. Bir topraktan küçücük bir tohum. Büyüyor büyüyor meyve veriyor ve büyük bir gölge oluyor, büyük bir hayat oluyor ve sen onun altında yaşayabiliyorsun. Su, Toprak, Ağaç, Hava ve Güneş olmadan hiçbir şey olmaz” diye konuştu.

MODERN BİR ANADOLU ROCK ALBÜMÜ

Bazı eserlerin hücum kayıt olarak yapıldığı albümde yer alan besteciler de bir o kadar dikkat çekici.

Ergüder Yoldaş, Esin Afşar Cemil Cankat'ın bestelerinin yer aldığı albüm Cem Karaca'dan Edip Akbayram'a, bütün Anadolu Rock geçmişine bir selam da yolluyor.