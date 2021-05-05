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Sezen Aksu’dan iktidara İkizdere tepkisi: Meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, İkizdere'deki doğa katliamına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aksu, "Halkımıza böyle davranmakta ısrar ederseniz yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz demektir" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:12, 05/05/2021
Hayat HaberleriMagazin
Sezen Aksu’dan iktidara İkizdere tepkisi: Meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz

Rize'nin İkizdere İlçesi'nde yer alan İşkencedere Vadisi'nde yaşayan köylüler, bölgedeki taş ocağı projelerine karşı eylemlerini sürdürüyor.

Köylüler, Gürdere ve Cevizlik köylerine ağaçlar kesilerek kurulacak taş ocağı projesinin geçim kaynaklarına ve doğaya zarar vereceğini belirtiyor.

İkizdere’deki doğa katliamına tepki gösteren Sezen Aksu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

* Bu memleket bizim, analarımızın, babalarımızın, çocuklarımızın memleketi… Bizim iktidarlara verdiğimiz geçici yetki, yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil…

* Halkınıza böyle davranmakta ısrar ederseniz yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz demektir.

TARKAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İkizderelilerin mücadelesine sosyal medya hesabından yer veren Tarkan, “Her gün memleketimizin doğasını, toprağını para ve güç uğruna feda edenler; çocuklarımıza, yarınlarımıza miras bırakacağımız güzel memleketimize bu katliamları reva görenler, bir durun artık! Yeter!” diyerek doğa katliamına tepkisini dile getirmişti.

Daha sonra Tarkan ikinci kez bir paylaşım yaparak İkizdere halkının yakarışlarına yer vermişti. “İkizdere sahipsiz değildir, İkizdere direniyor, İkizdere taş ocağı olmasın” etiketlerini kullanan Tarkan, İkizdere halkının konuşmalarını ayrı ayrı paylaşmıştı.

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