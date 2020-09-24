Sharon Stone ‘En iyisi’ diyerek öpüştüğü aktörü açıkladı

Hollywood yıldızı Sharon Stone, beyaz perdede başrolleri paylaştığı aktörler içinde en iyi öpüşenin açık ara Robert de Niro olduğunu söyledi.

Watch What Happens isimli talk şova katılan Sharon Stone, yaptığı çarpıcı bir açıklama ile dikkat çekti.

Oyuncu Sharon Stone, 40 yıllık kariyeri boyunca beyazperdede başrol oyuncuları arasında Robert De Niro’nun ‘en iyi öpüşen’ aktör olduğunu söyledi.

62 yaşındaki Stone ile 77 yaşındaki De Niro, 1995’te Martin Scorsese’nin yönettiği ‘Casino’ filminde karı-kocayı canlandırmıştı. Stone sinema dünyasındaki şöhretini ise 34 yaşında ‘Temel İçgüdü’ filmiyle kazanmıştı.

DİĞERLERİ İÇİN “EH İŞTE” DEDİ

“Bob (Robert De Niro) en hayran olduğum aktördü” diyen Stone, sözlerine şöyle devam etti:

* Tüm istediğim masada karşısında oturup muhatabı olmaktı. Belki de ona böylesine olağanüstü saygı duyduğumdan benim için öpüşme anının zirvesi oldu.



* Bir aktris olarak ona öylesine çılgınca aşıktım ki… Neredeyse masal gibiydi. Dolayısıyla başka aktörlerlerle olanla kıyas götürmez. Diğerleri benim için ‘eh işte’ydi.