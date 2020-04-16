Sharon Stone itiraf etti: Çöpçatanlık uygulamasını kullanıyorum

Efsane sinema oyuncusu Sharon Stone, 60'lı yaşlarında çöpçatanlık uygulamaları ile tanıştığını açıkladı. Stone, uygulama sayesinde gerçek hayatta hiç tanışmadığı erkeklerle tanıştığını söyleyerek "Şu anda bir havacılık mühendisiyle sohbet ediyorum" itirafında bulundu.

Vogue dergisinin Almanca edisyonuna röportaj veren Hollywood’un ünlü yıldızı Sharon Stone, 1992 yapımı Temel İçgüdü filmindeki çıkarıcı kadın rolünün bütün hayatını domine ettiğini söyledi.

“20 yıl önce fazlasıyla kadın düşmanı bir dönemdi” diyen Stone, “Benden üç yaş büyük olan Mel Gibson, benim onun karşısına çıkmak için fazla yaşlı olduğumu düşünüyordu” şeklinde konuştu.



2001 yılında, 43 yaşındayken felç geçirdiğini anlatan Stone, uzun tedaviler sonucu yeniden konuşmayı öğrendini söyledi.

40’lı yaşlarında bir dönüm noktası olduğunu açıklayan Stone, “Banyoya elimde bir şişe şarapla girdiğimde kapıyı kilitledim ve ‘Bedenimi tamamıyla kabul etmeden buradan dışarı çıkmayacağım' dedim” dedi..



Stone, şubat ayında bir çöpçatanlık uygulamasına katıldığı haberiyle gündeme gelmişti. Uygulamayı kullandığını itiraf eden Stone, şöyle dedi: “İnternette gerçek hayatta hiç tanışmadığım erkeklerle tanışıyorum. Şu anda bir havacılık mühendisiyle sohbet ediyorum. Bu yaşlarda bekarsanız bunun genelde bir sebebi vardır. Orada kendimi önemsiyorum.”