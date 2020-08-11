Sibel Can, photoshopla gençleşti!

Ünlü şarkıcı Sibel Can, yeni albümü 'Hayat' için gün sayıyor. Müzik listelerine giriş yapmaya hazırlanan Sibel Can, albüm kapağı için kamera karşısına geçti. Paylaştığı fotoğraflar takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, bazı sosyal medya kullanıcıları, "Kızıyla aynı yaşta olmuş" gibi yorumlar yaptı.

İki yıl aradan sonra yeni albümü ‘Hayat’ ile müzik listelerine giriş yapmaya hazırlanan Sibel Can, albüm kapağı için kamera karşısına geçti. Albümü için çekilen fotoğrafları Instagram hesabından da paylaşan ünlü şarkıcıya, beğeniyle beraber tepkiler de art arda geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, geçen günlerde 50 yaşına basan Sibel Can’ı çok fazla photoshop yaptığı için eleştirerek, “Kızının yaşına inmişsin” gibi yorumlar yaptı.

Güzelliği ve fit görünümüyle genç kızlara taş çıkartan ünlü şarkıcı, takipçilerinden övgü dolu yorumlar da aldı.