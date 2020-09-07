Sihirli Annem dizisinin Ceren’i Gizem Güven evlendi

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisindeki Ceren rolüyle hafızalara kazınan Gizem Güven, dün akşam uzun süredir birlikte olduğu Caner Turp ile evlendi.
Corona virüsü tedbirleri kapsamında düğünlerde oynanmasının yasaklanmasının ardından çift sade bir kutlama ile nikah masasına oturdu.
1994 doğumlu olan oyuncu Gizem Güven mutluluğunu Instagram’dan takipçileri ile paylaştı.
Gizem Güven’in dünyaevine girdiği Caner Turp, Siverek Belediyespor takımında futbol oynuyor.
ROL ARKADAŞLARI GİZEM’İ YALNIZ BIRAKMADI
Geçtiğimiz hafta kına gecesi yapan ve görüntüleriyle günlerce konuşulan Gizem Güven’i bu mutlu gününde rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.
Çift, aile arasında düzenlenen nikah merasiminin ardından yakın arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yedi.