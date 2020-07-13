Sıla, Sezen Aksu’nun doğum gününü ona dair bir anısıyla kutladı

Sıla, Sezen Aksu’nun doğum gününü ona dair bir anısıyla kutladı

Şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni yaşına giren Sezen Aksu'nun doğum gününü kutladı. Sıla bu kutlamayı bir anısıyla yaptı.

Türk Pop Müziği’nin efsane ismi Sezen Aksu yeni bir yaşa girince sosyal medya da ona dair çok sayıda paylaşımla dolup taşıyor. Başta şarkıcılar olmak üzere çok sayıda ünlü isim Instagram hesabından yazdıkları satırlarla Minik Serçe’nin doğum gününü kutladı.

Bu kutlamalar arasında Sıla’nın paylaşımı ona dair anlattığı bir anıyla daha da renklendi ve kuvvetlendi. İşte Sıla’nın o paylaşımı:

“Voleybol antrenmanından çıkmıştık. Galiba orta 2. Eve dönüş yolundaki kafelerden birinde oturuyorlardı. Uzay Heparı da vardı. Fuar zamanı, konser zamanı. Arkadaşım “Gel, imza alalım” dedi. Ben çekindim. Sonra bir heyecan ikna oldum, gittik yanına. Gülümsedi. İsmimi sordu. “Sıla” dedim. Kafasını kaldırdı, gözüme baktı, gözümün elifine. “Ne güzel ismin” dedi. Teşekkür ettim. Utandım. Sayfaya imzasını attı, defteri geri uzattı. Yıllar sonra başka defterlere birlikte yazacağımızı bilmeyerek.