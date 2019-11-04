Sıla’dan sevgilisi Hazer Amani’ye videolu gönderme

Oyuncu Ahmet Kural'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra, ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Sıla, Instagram hesabından paylaştığı hikaye ile aşkını bir kez daha ilan etti.

İçinde bulunduğumuz yılın Ocak ayında Beşiktaş’ta araç içinde sarmaş dolaş bir şekilde uyuya kalmış olarak görüntülenen Sıla ve Hazer Amani uzun bir süre görüntüleriyle ilgili açıklama yapmaktan kaçınmış, sevenlerinin kafasını karıştırmıştı.

Aradan aylar geçtikten sonra aşklarını ulu orta yaşamaya başlayan ikiliden Sıla, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşım ile Amani’ye duyduğu aşkı bir kez daha gösterdi. Ünlü şefin dans ederken görüldüğü kısa bir videosunu takipçileriyle paylaşan Sıla, bu görüntünün üzerine düştüğü “Oyun arkadaşım, sevgilim” notu ile ne kadar mutlu olduğunu gösterdi.

PAZAR GÜNÜ EVLENECEĞİ YAZILIP ÇİZİLMİŞTİ

Aradığı aşkı bulan Sıla’nın, Hazer Amani sürpriz bir şekilde nikah masasına oturacağı iddia edildi. Hatta ünlü şarkıcının hamile olduğu da öne sürüldü. Ancak çıkan haberlere ilk yanıt geldi. Sıla’nın mejaneri Serkan Güney, “Çıkan iddialar asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır” diyerek söylentilere noktayı koydu.