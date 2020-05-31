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Simge Sağın’dan yoga önerisi
Simge Sağın’dan yoga önerisi
Sosyal medyada sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Simge Sağın, fiziğini nasıl koruduğunu açıkladı.
Magazin 31 Mayıs 2020 - 11:30

Beslenme düzenini kökten değiştiren Simge Sağın,”Ekmek yemeyin” sözüne harfiyen uyup, dengeli beslenme ve haftanın 5 günü yaptığı düzenli antrenman sayesinde fiziğini koruyor.

YOGAYA BORÇLU

Dünyaca ünlü sanatçılardan Pink, Britney Spears, Mariah Carey ve Rihanna gibi yıldızların uyguladığı fitness tekniği Antigravity Yoga (Yerçekimine Karşı Yoga) yaparken görüntülerini sosyal medyasından paylaşan güzel popçu böylece fit vücudunun da sırrını vermiş oldu. Simge tüm hem cinslerine Antigravity Yoga’yı tavsiye etti.

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