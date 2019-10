Simge’nin Atatürk plakası dikkat çekti

Şarkıcı Simge, sarı saçlarına veda ederek yeni klibinin çekimleri için özüne döndü. 'Yalnız Başına' isimli şarkısına klip çeken Simge, New York caddelerinde Atatürk plakalı aracıyla boy gösterdi.

Güzelliğinin yanı sıra kendine has yorumuyla pop müzikte zirveye emin adımlarla ilerleyen şarkıcı Simge Sağın’ın ‘Ben Bazen’ albümünde yer alan ‘Yalnız Başına’ isimli şarkısının klibi 14 Ekim’de tüm dijital platformlarda yayınlanmıştı. ABD’nin New York şehrinde çekilen klibin bazı sahneleri dikkat çekiyor. Klibin bir bölümünde New York, caddelerinde üstü açık spor bir araçla boy gösteren Simge’nin otomobilinin plakasında bulunan ‘Atatürk’ detayı, şarkıcının hayranları tarafından beğenilerek övgü dolu yorumlar yapılmasına neden oldu. Sağın’ın geçtiğimiz hafta yayınlanan ‘Yalnız Başına’ isimli şarkısı YouTube’da 795 bin görüntülenme sayısına ulaştı.