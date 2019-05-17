Sina Özer kimdir? Sina Özer nereli ve kaç yaşında?

Sina Özer, 1995 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Canım Babam dizisi ile yaşayan Sina Özer kimdir hakkında merak edilenler haberimizde... Sina Özer kimdir nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV internet uygulaması FOX Play’de yayınlanan 4N1K dizisinde, Gökhan Karademir karakterini canlandıran Sina Özer kimdir hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Sina Özer kimdir kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SİNA ÖZER KİMDİR?

Sina Özer, 24 Ağustos 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayınlanan Gurbette Aşk dizisi ile yaşamış daha sonra ise 4N1K sinema filminde rol almıştır.

Şimdilerde FOX TV internet uygulaması FOX Play’de yayınlanan 4N1K dizisinde Gökhan karakterine hayat veren Sina Özer, 1.70 metre boyunda, 72 kilo ve Başak burcudur.

Sina Özer’in rol aldığı diziler:

2018 – 4N1K (Gökhan)

2014 – Gurbette Aşk

Sina Özer’in rol aldığı filmler:

2018 – 4N1K 2 (Gökhan)

2017 – 4N1K (Gökhan)