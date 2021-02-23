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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı 2019'da boşanmalarının ardından ikinci kez evlendi. Çiftin nikâh şahitliklerini Sibel Can, Hatice Şendil ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:21, 23/02/2021
Hayat HaberleriMagazin
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi

Aralık 2018’de Amsterdam'da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 9 ay sonra anlaşmalı olarak boşandı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift dün Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleşen törenle ikinci kez mutluluğa ‘Evet’ dedi. Çiftin nikâh şahitliklerini Sibel Can, Hatice Şendil, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı.

40 KİŞİ KATILDI

Genç çiftin nikâhına Sibel Can, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Hakan Akkaya, Semiraris Pekkan, Berkay-Özlem Ada Şahin, Selin İmer, Mustafa Ceceli gibi ünlü isimlerin bulunduğu 40 kişilik davetli katıldı. Az sayıda konuğun olduğu törende pandemi kuralları uygulandı.

Sinan Akçıl, nikâh memurunun “Burcu Kıratlı ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?” sorusuna “İkinci kez ve son kez evet” diye yanıt verdi.

“YÜRÜTEMEDİK”

2019’da Beykoz Adliyesi Aile Mahkemesi'nde görülen dava 10 dakika sürmüştü. Boşanma davası sonrası Sinan Akçıl, “Büyük aşk bitti mi?” Sorusu üzerine, “Bu sevgililik gibi değil. Bir evlilik bitiyor. Çok üzgünüz. Hayırlısı olsun, yürütemedik” demişti.

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Yayınlanma Tarihi:09:09,