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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evleniyor
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ikinci kez evleniyor
Geçen ay tek celsede boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Çift, Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmişti...
Magazin 25 Ekim 2019 - 16:03

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, Aralık 2018’de, sürpriz bir şekilde Amsterdam’da evlenmiş, aradan geçen kısa zaman zarfında da tartışarak evlerini ayırmıştı. O dönem boşanmanın eşiğinden dönen çift, tekrar denemeye karar verdiler ama başarılı olamadılar.
Eylül ayının ilk haftası, ani bir kararla boşanan Akçıl ve Kıratlı, boşanmanın haftasında ise Paris’e tatile gitmiş “Aşıklar tepesine gittik, inşallah aşkın en tepesinde kalırız” diye açıklama yapmışlardı.
Aşıklar şimdi de Arnavutköy’de elele görüntülendiler. Burcu Kıratlı ile aşkına bir şans daha veren Sinan Akçıl, Paris’te güzel oyuncuya bir kez daha evlenme teklif etmişti. Yeniden nikah masasına oturacaklarını açıklayan çift, basına mutluluk pozları vermeyi ihmal etmedi.
Akçıl ve Burcu’nun bir küs bir barışık halleri ise sosyal medyanın diline düştü. Bazı kullanıcılar ‘Evliliği çok yanlış anlamışlar’ derken, bazıları da ‘Çocuk oyuncağı mı bu’ diyerek tepki gösterdi…