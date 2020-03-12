Sinan Çalışkanoğlu kimdir? Sinan Çalışkanoğlu yaşında ve nerelidir?

Sinan Çalışkanoğlu, 1978 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Sırlar Dünyası dizisiyle geçen Sinan Çalışkanoğlu hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde... Sinan Çalışkanoğlu nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Mucize 2: Aşk adlı sinema filminde rol alan ve Elvis Ali karakterine hayat veren Sinan Çalışkanoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Sinan Çalışkanoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

SİNAN ÇALIŞKANOĞLU KİMDİR?

Sinan Çalışkanoğlu, 26 Ocak 1978 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Akademi İstanbul Tiyatro bölümünü bitirdi. Daha sonra Pera Güzel Sanatlar Merkezi’nde pandomim ve oyunculuk dersleri aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında rol aldığı Sırlar Dünyası / Sır Kapısı adlı dizi ile yaşayan Sinan Çalışkanoğlu; Kertenkele, Bir Yastıkta, Türkün Uzayla İmtihanı, Yahşi Cazibe, Türk Malı, Hayat Bilgisi, Selena, Bir İstanbul Masalı, Göktaşı, İlk Buluşma, Güldür Güldür, Batlır gibi yapımlarda rol almıştır.

2007'de oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ile evlendi ve 2010'da boşandı. 2013 yılında ise yine kendisi gibi oyuncu olan Tuğba Sarıünal ile evlenen Sinan Çalışkanoğlu, 2015 yılının son aylarında boşanmıştır. 21 Nisan 2018 yılında Çiğden Şen ile üçüncü evliliğini yapmıştır.

Sinan Çalışkanoğlu, Mucize 2 Aşk adlı sinema filminde Elvis Ali karakterine hayat vermişti. Sinan Çalışkanoğlu, 1.77 metre boyunda, 78 kilo ve Kova burcudur.

Sinan Çalışkanoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Mucize 2: Aşk (Elvis Ali) (Sinema Filmi)

2018-2020 – Güldür Güldür (TV Dizisi)

2017 – İlk Buluşma (TV Programı)

2018 – Göktaşı (Sinema Filmi)

2018 – Görevimiz Tatil (Sinema Filmi)

2017 – 2018 – İlk Buluşma (Sunucu) (TV Programı)

2017 – Batlır (Ejder)(Sinema Filmi)

2017 – Klavye Delikanlıları (Veli) (TV Dizisi)

2015 – 2016 – Elin Oğlu (Sunucu)(Televizyon Programı)

2014 – Kim O! (kendisi) (TV Programı)

2014 – 2016 – Kertenkele (Levent) (TV Dizisi)

2014 – İncir Reçeli 2 (Erol)(Sinema Filmi)

2014 – Karaman’ın Koyunu (Albay Rıza)(TV Filmi)

2013 – Bir Yastıkta (Şafak) (TV Dizisi)

2012 – İşler Güçler (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2012 – Türkün Uzayla İmtihanı (Volkan Kurnaz) (TV Dizisi)

2012 – Sabit Kanca (Bilgin)(Sinema Filmi)

2011 – Papaz Kimde (Eray) (Sinema Filmi)

2010 – İncir Reçeli (Erol) (Sinema Filmi)

2010 – Yahşi Cazibe (Ejder Taşkın) (TV Dizisi)

2010 – Türk Malı (Yarcan) (TV Dizisi)

2008 – İncir Çekirdeği (Sinema Filmi)

2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Piştici 1) (Sinema Filmi)

2008 – Kirpi (Polis Memuru) (Sinema Filmi)

2006 – Selena (Hades) (TV Dizisi)

2006 – Polis (Haluk) (Sinema Filmi)

2005 – Ters Köşe (TV Dizisi)

2005 – Davetsiz Misafir (Megapiksel Yüksel) (TV Dizisi)

2005 – Beyza’nın Kadınları (Sinema Filmi)

2004 – En Son Babalar Duyar (Konuk Oyuncu Ev Kiralayan)

2004 – Görünmez Adam (Kıl Hakkı) (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Atacan) (TV Dizisi

2003 – Bir İstanbul Masalı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Doktor) (TV Dizisi)