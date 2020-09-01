Sinem Kobal fotoğraf paylaştı, hamilelik kilosu üzerine çok sayıda yorum geldi

Doğumuna haftalar kalan oyuncu Sinem Kobal, kısa bir süre önce eşiyle birlikte doğum kontrolüne gitmiş ve çıkışta muhabirler tarafından görüntülenmişti. Hamileliği boyunca ilk kez görüntülenen Kobal bu defa sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile son derece mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, bu yılın başlarında hamile olduğunu açıklamış ve sonrasında fazlaca ortalarda görünmemişti.

Takipçileri Kobal’dan hamilelik süreciyle ilgili paylaşımlar yapmasını beklerken güzel oyuncu böyle bir harekette bulunmamış ve sevenlerini bu süreçle ilgili büyük bir merak içerisinde bırakmıştı.

Son olarak çift geçen hafta gittikleri bir doktor kontrolü sonrasında görüntülendi ve Sinem Kobal da hamilelik süreci içerisinde ilk defa görüntülenmiş oldu.

Sinem Kobal da bu görüntülenme süreci sonrasında kendisine gelen çok sayıda yoruma kayıtsız kalamadı ve Instagram hesabından bir selfie paylaştı.

Kobal, yaptığı paylaşıma bir kalp emojisi eklerken çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Oyuncuya yapılan yorumların büyük bir kısmı hamilelik kilolarının yakıştığı yönünde oldu.