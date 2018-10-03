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Sinem Kobal’dan büyüme üzerine…
Sinem Kobal’dan büyüme üzerine…
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Sinem Kobal, bir dergiye verdiği röportajda büyümekle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Magazin 3 Ekim 2018 - 14:14

Şimdilerde reklam kuşaklarında karşımıza çıkan güzel oyuncu Sinem Kobal, All dergisine verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Evliliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kobal aynı zamanda büyümekle ilgili açıklamalar da yaptı. 31 yaşındaki oyuncu Kobal büyümeyi; “Sürekli kozandan çıkmak gibi. Acılı bir süreç ama sonrası mutluluk. Kabuğunu kırıyorsun, ön yargılarından takıntılarından kurtuluyorsun. Çemberinin dışını görüyorsun. Gökyüzü daha çok ilgini çekiyor ve evreni, yaşamı hissetmeye başlıyorsun. Bu konuda cesurum, değişimden korkmam. Çünkü sadece bir insanım” sözleriyle anlattı.

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