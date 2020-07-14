Songül Karlı’dan eski eşine: ‘Adam olsa benim paramı yemez’

Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'nün 20 milyon lirasını aldığını belirterek, "Paramı versin rahat etsin. Dişimle, tırnağımla kazandım. Ben köy köy gezdim. Adam olsa benim paramı yemez" dedi.

Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü hakkında Uçankuş’a konuştu. Eski eşinin 20 milyon TL’sini aldığını belirten Karlı, “Ben elimi eteğimi çektim, söylemem gerekenleri de söyledim. Benlik bir şey yok. Paramı versin rahat etsin. Dişimle, tırnağımla kazandım. Ben köy köy gezdim. Adam olsa benim paramı yemez” dedi.

‘BEN DE ŞİDDET GÖRDÜM’

Kadına şiddet konusunda da konuşan Karlı, şöyle dedi:

“Ben bir havaalanında karşılaşmıştım onunla (Ozan Güven ile)… ‘Merhaba’ dedim, çok sinirliydi. Tiyatrocuların geneli sempatiktir, tatlıdır. Ona da çok şaşırmadım. Hiç hoş değil. En fazla kapıyı çarpıp gidersin, evi terk et dersin. Ben de şiddete maruz kaldım. Öyle çok büyük şiddet değildi.”