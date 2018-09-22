Söz 52. bölüm 2. fragman geldi! Yeni fragmanda TİM, Yavuz’dan vazgeçmiyor!

Söz dizisi 52. bölüm 2. fragmanı geldi. Söz yeni fragmana Yavuz'un "Siz şeytanla işbirliği yaptınız, biz Allah'la" sözleri damgasını vurdu. Yavuz Karasu artık tek başına ülkesini korumaktadır. TIM yayınlanan 2. fragmanda Yavuz'la konuşuyor. Yavuz'un artık ne kaybedecek bir şeyi kalmıştır, ne de vazgeçmeye niyeti vardır. İşte Söz 52. bölüm 2. yeni fragmanı...

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Söz yeni fragman da Yavuz’un yeni görevi netleşiyor. Söz son bölümde Kasap lakaplı Dragon Ratkoviç diziye dahil oldu. Dragon kendi ailesini öldürebilecek kadar cani biridir ve yeni hedefinde Türkiye vardır. Ailesini ve karısını görevi uğruna kaybeden Yavuz Karasu her şeyden elini eteğini çekmiştir. Ancak babası Agah’ın, Dragon tarafından işkence edilerek öldürülmesi ve babasının ölmeden önce bıraktığı görüntü Yavuz için yeni dönemi başlatır. Yavuz, TIM ile beraber göreve dönmeyi kabul etmese de babasının vasiyetini geri çeviremez. Söz 52. bölüm fragmanında; Yavuz ve TİM ayrı ayrı operasyon başlatır. TİM, Yavuz’u göreve ikna etmeye çalışır, ancak Yavuz gizli görevinden bahseyeceği için bu fikre yanaşmıyormuş gibi davranır. Savcı Derya kardeşinin acısı ile baş etmeye çalışır. Yavuz düşmanları ile yüz yüze gelmeye başlar.

SÖZ 52. BÖLÜM 2. FRAGMAN

SÖZ 52. İLK FRAGMAN

SÖZ 51. BÖLÜM ÖZETİ

Söz sezon finalinde Bahar'ı kaybedip Derman'ı öldürerek intikamını alan Yavuz acılar içindedir. Annesini, sevgilisini ve son olarak da karısını kaybeden Yavuz için artık hiçbir şeyin önemi kalmamıştır. Ancak diğer yandan Kasap lakaplı Dragan Ratkoviç, İstanbul'da art arda eylemler düzenlemek için harekete geçmiştir.

DRAFAN RATKOVİÇ'İN GEÇMİŞİ KATLİAMLARLA DOLU

Savcı Derya Dragan Ratkoviç'in peşine düşer ve geçmişine dair bilgiler edinmeye başlar. Dragan Ratkoviç'ın babasını ve annesini ve bütün köyünü gözünü kırpmadan öldürdüğünü öğrenir. İstanbul'da canlı bomba eylemleri nedeniyle olağanüstü düzeyde çalışmalar başlatılır. Dragon valiliği arayıp 4 eylem daha yapacağını ve eylemlerini durdurmak için tek bir şartı olduğunu söyler. O da Yavuz Karasu'nun (Ömer Günay) ona verilmesi.

SÖZ 51. BÖLÜM İZLE

DÜĞÜN İPTAL

TİM'in yeni görev yerleri belli olmaya başlar. Erdem komutan İstanbul'a atanır. Çaylağın düğünü canlı bomba saldırıları nedeniyle ertelenir. Su kendi düğününü düşünmez ama yaşanan olaylar onu oldukça yıpratmıştır.

‘SONSUZ ACININ BAŞLADIĞI YERDE ONU BEKLİYORUM'

Dragan Ratkoviç, radyo yayınına katılır ve ‘Patlamanın sorumlusu benim. Bir patlama daha olacak.” Der. Ratkoviç 4 bomba daha olduğunu ve Ömer Günay'ı (Yavuz) istediğini söyler. O sırada radyoyu Yavuz da dinlemektedir. Ratkoviç ‘Sonsuz acının başladığı yerde onu bekliyorum' der. 60 dakika aralıklarla patlamaları gerçekleştireceğini duyurur. Yavuz'un artık kaybedecek bir şeyi kalmamıştır ve yola çıkar. TİM de harekete geçer.

‘GELDİM ABLACIM'

İlk patlama metroda gerçekleşir. Patlamada Savcı Derya'nın eşi de metrodadır. Savcı Derya olay yerine iner ve korkunç tablo ile karşı karşıya kalır. Kardeşinin cansız bedeni ile karşılaşır. ‘Ablacım, geldim ablacım' sözleri ile gözyaşlarına boğulur.

RATKOVİÇ İLE YAVUZ'UN İLK KARŞILAŞMASI

Yavuz komutanı ile konuşur ve neden onun istendiğini de bilmediğini söyler. Yavuz emirlere itaat etmez ve gerçeği öğrenmek için yoluna devam eder. Yavuz ile Ratkoviç'in ilk karşılaşması telefonla olur. Yavuz Ratkoviç'in adamlarını öldürür ve geliyorum eylemi durdur der. Canlı bombalardan biri teslim olur. Yavuz teslim olması işe yaramıştır.

RATKOVİÇ'İN AMACI ORTAYA ÇIKIYOR

Yavuz'u kurtarma operasyonu başlatılır ve Yavuz TİM'le karşılaşır. Ekip gözyaşları içinde Yavuz Karasu'ya kavuşur. Telefonla babasını arar ancak o sırada Agah kaza geçirir ve kazayı organize eden Ratkoviç'tir. Telefonu Ratkoviç alır ve asıl amacının babasını ele geçirmek istediğini anlar. Aslında hepsi oyundu, Yavuz'un hayatı tehlikeye girince babası Agah'ın ortaya çıkacağını biliyorlardı. Ratkoviç Agah'tan Milli Güvenlik Protokolü'nü ister ve Sevr anltlaşmasının yeniden hayata geçirilmesinin istendiğini söyler. Ama Agah konuşmamaya kararlıdır. Ratkoviç, Agah'ı bıçaklar ve bıçağı çektiği anda öleceğini söyler. Ratkoviç Agah'a işkence ederek onu konuşturma çabasına devam eder. O sırada TİM olay yerine baskın yapar. Yavuz babasını kolları arasına alır. Agah son nefesinde Ratkoviç'in amacını açıklar. Ratkoviç önemli bilgilerin yer alıdğı çipi ele geçirmiştir. Yavuz deliye döner. Yavuz Karasu ile Dragon bir kez karşı karşıya gelir.

YAVUZ: BEN YOKUM

Yavuz ile Savcı Derya tanışırlar ve Ratkoviç yeniden masaya yatırılıyor. Aslında bir paralı asker olduğu söyleniyor. Devlet yeni bir birim kurmaya karar veriyor. Savcı Derya ve TIM'le beraber Yavuz'un da göreve dönmesi ön görülüyor. Yavuz bu teklifi kabul etmez. Görevde olduğum sürece sevdiklerimin üzerine toprak döktüm der.

Yavuz’un babası Agah ona bir video bırakmış ve bu videoda ona gizli bir görev verir. Bu görevi ne TİM ne de en yakınları bu görevi bilmeyecek. Yavuz görevi kabul eder ve ‘Kanımın son damlası ile hazırım’ der.