Söz 56. yeni bölüm fragmanı geldi! Yeni fragmanda Dragan, Yavuz’a ateş ediyor!

Söz yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından bugün yayınlandı. Yavuz, Tim'i kurtarmak isterken Dragan'a yakalandı. Söz 56. yeni bölüm fragmanında; Dragan hapsettiği Yavuz'un sözleri ile çılgına döner. Yavuz düşmanına nasıl zarar vereceğini çok iyi biliyordur. İşte Söz 56. yeni bölüm fragmanı...

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Söz 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yavuz ve Tim aynı adamın peşinde. Yavuz, Tim’i kurtarmak için hazırlanmış tuzağı onların haberi olmadan etkisiz hale getiriyor. Kimliğinin ortaya çıkması riskini alıyor. Kimmseye görünmüyor ama yine Tim’i korumak isterken Dragan’a yakalanıyor. Dragan Yavuz’u cam bir fanusa hapsediyor. Söz yeni bölüm fragmanında; Yavuz, Dragan'ı sözleri ile delirtir. Yavuz yaşamak için bir sebebi olduğunu söyleyip Dragan'a teşekkür eder. Dragon, Yavuz'un sözlerine tahammül edemez ve silahını doğrultup Yavuz'a doğru ateş açar. Ayrıca Savcı Derya'nın ‘Ölmekten korkmayan bir millete, hiçbir şey yapamazsınız' sözleri ile tüyler diken diken olur. İşte Söz 56. yeni bölüm fragmanı…

SÖZ 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



SÖZ 55. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Örgüt Baran'ı sağ çıkarmak için herkesi öldürecektir. Albay Erdem kahramanca önlerinde durur. Tek başına düşmanın karşısına çıkar. Ancak yanındaki aracın benzin deposuna bıçak saplamıştır ve silahla ateş eder. Ortalığı alevler sarar. Tim, Albay Erdem için alevlerin çıktığı yere gider. Olay yerine geldiklerinde her yeri alevler sarmıştır. Albay Erdem alevlerin arasından çıkar. Tüm örgüt elemanlarını etkisiz hale getirmiştir ve hayatta kalmayı da başarmıştır. Tim bu habere çok sevinir.

SÖZ 55. BÖLÜM İZLE

DRAGAN VE NİSAN ÖFKEDEN DELİRİYOR

Dragan işler yolunda gitmediği için çok kızgındır. Baran'ın alındığını duyunca da iyice küplere biner. Nisan'ı arayıp Baran'ı aldıklarını söyler. Karşılıklı öfkelerini körüklerler. Daha da acımasız olma anlaşması yaparlar ve yeni yol haritası için toplantı yapmaya karar verirler.

TİM BİR KEZ DAHA BAŞARIYOR

Tim Albay Erdem'i kurtarmaya gidince Baran kaçar. Tim son anda peşine düşer. Baran'ı canlı yakalamaları gerekir ama onu vurmadan durduramazlar.

YAVUZ NEZARETTE ESKİ BİR DOSTU İLE KARŞILAŞIYOR

Yavuz, Nisan yüzünden nezarete atılmıştır. Nezarette bir adamla karşılaşır. Üstü başı kir pas içinde olan adam Yavuz'u ona Allah'ın gönderdiğini söyler. Selim Aktaşlı olduğunu beraber doğuda görev yaptıklarını söyler. Yavuz ‘Kopuk' diyerek eski dostuna sarılır. Yavuz artık asker olmadığını söyler. Selim, karısını döven bir adamı dövdüğü için nezarettedir.

Yavuz nezaretten çıktığında Kopuk da salınmıştır. Yavuz ile gitmek ister. Yavuz bunu başta kabul etmese de Selim'in yaşadığı travmanın farkındadır. Selim tüm arkadaşlarının öldüğünü söyler ‘ben neden ölmedim' diye ağlar. Yavuz dayanamaz ve Selim'i yanında götürür.

BARAN KONUŞUYOR VE ERDAL'IN ADINI VERİYOR

Yaralanan Baran'ın yaşaması için 20 dakikası vardır. Albay Erdem madem ölecek burada bırakalım der. Baran onu orada bırakmamaları içi yalvarır ve onlara bilgi vereceğini söyler. Örgütteki tepe yöneticilerin yerlerini sorarlar. Baran bu bilgiyi ancak Erdal'ın bileceğini söyler. Örgütte tepe yöneticilerinin yerleri sürekli değişiyordur. Baran bu bilgiyi verdikten sonra Tim'in planı tutmuştur. Bu fikir Eylem'imdir. Albay Erdem, Eylem'i tebrik eder.

DRAGAN, ERDAL'LA YENİ BİR EYLEM PLANLIYOR

Toplantı günü gelir. Patlayıcılar konusunda uzman Erdal onların da gündemindedir. Dragan Erdal'ı kullanarak yeni hain bir plan yapar. Bir Türk karakolunu bombalatacaktır. Dragan, Erdal'ı arar ve planından söz eder. Erdal teklifi kabul eder.

SAVCI DERYA, YAVUZ'U SORGUYA ÇEKİYOR

Savcı Derya emniyette Yavuz'un karşısına çıkar. Gözüm üzerindeydi diyerek ona sorular sormaya başlar. Derya'nın elinde Nisan ile Yavuz'un fotoğrafı vardır, kim olduğunu sorar. Yavuz tanımadığını ve kadın güzel olduğu için masasına oturduğunu söyler. Kavga sebebi olarak da ters ters bakışmaları gösterir. Derya, Yavuz'a inanmaz ama elinde daha sağlam bir kanıt yoktur.

DRAGAN'DAN YAVUZ'U DERİNDEN YARALAYACAK

Yavuz da Erdal'ın peşindedir. Dragan karşı hedef olarak bu sefer Tim'i alır. Çünkü Yavuz'a bu şekilde büyük darbe vuracağını bilir. Yavuz kimliğini açık etmeden Tim'in yardımına koşmalıdır.