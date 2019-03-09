Söz 73. yeni bölüm fragmanı geldi! Yavuz’dan ses getirecek hamle

Söz 73. yeni bölüm fragmanı heyecan dolu bir bölümden sonra ekrana geldİ. Star TV'de yayınlanan Söz dizisinin yeni fragmanında; Albay Erdem tüyleri diken diken eden bir konuşma yapıyor. Yavuz yıkılsa da düşmüyor. Nazlı, Karabatak'a sarılıyor. Yavuz, başkonsolosu rehin alıyor.Bu durumun büyük bir diplomatik krize sebep olacağının farkında olan Derya ve TİM harekete geçiyor. Ayrıca aba olacağını öğrenen Çaylak operasyon sırasında vuruluyor. İşte Söz 73. yeni bölüm fragmanı...

SÖZ 72. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Dragan’ın etkisi altında olan Ateş karargaha bombalı saldırı yapmak için üzerinde bombalarla harekete geçiyor. Tim üzeri bomba ile dolu Karabatak’ı görünce adeta şok geçiriyor. Nazlı, hiçbir şeyden haberi olmayan Karabatak’a Tim’i hatırlatmaya çalışıyor. Silahlarını çeken TİM’in önünde duran Nazlı sevdiği adam için büyük bir savaş veriyor. Ateş ‘hepiniz öleceksiniz’ derken Albay Erdem elini pimden çekmesi için ona ‘Yapma Ateş’ diye bağırıyor. Ama Karabatak ‘buraya kadar’ diyerek bombayı harekete geçiriyor. Dragas, Karabatak hezimetinden sonra yeni bir plan yapıyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

DERYA YAVUZ’A HALA GÜVENMİYOR

Sami olayından sonra Yavuz’un Derya’ya yakalanması an meselesi. Yavuz’un arkasında bıraktığı deliller Derya’nın eline geçiyor. Derya delillerin derhal araştırılmasını isteniyor. Üstelik bu delillerin Yavuz'la karşılaştırılmasını talep ediyor. Yavuz şimdi de Derya’ya depoda vurulan kişi olmadığını kanıtlamaya çalışıyor.

TURAN KAÇIRILIYOR

Tarık, Cahit ve Samet’i korku sarıyor. Sami’den sonra hedefte olduklarını biliyorlar. Ellerindeki tapular için Yavuz’un onları hedef alacağını biliyorlar. Ancak ihanet ittifakı geri adım atmak istemiyor. Tabi içlerinden biri hariç. Samet gizli gizli Yavuz’u arayıp ona anlaşma teklif ediyor. Yavuz yine zorlu bir sınavdan aklı ile çıkıyor. Tapuları ele geçiriyor. Ancak tapuların sevincini yaşayamadan Turan Usta’nın kaçırıldığını duyuyor. Linda, tapulara karşılık Turan’ın canını bağışlayacağını söylüyor. Yavuz hem Turan ustayı kurtarmak hem de tapuları korumak için zamanla yarışmaya başlıyor.