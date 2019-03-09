Söz 73. yeni bölüm fragmanı geldi! Yavuz’dan ses getirecek hamle

SÖZ 72. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU
Dragan’ın etkisi altında olan Ateş karargaha bombalı saldırı yapmak için üzerinde bombalarla harekete geçiyor. Tim üzeri bomba ile dolu Karabatak’ı görünce adeta şok geçiriyor. Nazlı, hiçbir şeyden haberi olmayan Karabatak’a Tim’i hatırlatmaya çalışıyor. Silahlarını çeken TİM’in önünde duran Nazlı sevdiği adam için büyük bir savaş veriyor. Ateş ‘hepiniz öleceksiniz’ derken Albay Erdem elini pimden çekmesi için ona ‘Yapma Ateş’ diye bağırıyor. Ama Karabatak ‘buraya kadar’ diyerek bombayı harekete geçiriyor. Dragas, Karabatak hezimetinden sonra yeni bir plan yapıyor.
DERYA YAVUZ’A HALA GÜVENMİYOR
Sami olayından sonra Yavuz’un Derya’ya yakalanması an meselesi. Yavuz’un arkasında bıraktığı deliller Derya’nın eline geçiyor. Derya delillerin derhal araştırılmasını isteniyor. Üstelik bu delillerin Yavuz'la karşılaştırılmasını talep ediyor. Yavuz şimdi de Derya’ya depoda vurulan kişi olmadığını kanıtlamaya çalışıyor.
TURAN KAÇIRILIYOR
Tarık, Cahit ve Samet’i korku sarıyor. Sami’den sonra hedefte olduklarını biliyorlar. Ellerindeki tapular için Yavuz’un onları hedef alacağını biliyorlar. Ancak ihanet ittifakı geri adım atmak istemiyor. Tabi içlerinden biri hariç. Samet gizli gizli Yavuz’u arayıp ona anlaşma teklif ediyor. Yavuz yine zorlu bir sınavdan aklı ile çıkıyor. Tapuları ele geçiriyor. Ancak tapuların sevincini yaşayamadan Turan Usta’nın kaçırıldığını duyuyor. Linda, tapulara karşılık Turan’ın canını bağışlayacağını söylüyor. Yavuz hem Turan ustayı kurtarmak hem de tapuları korumak için zamanla yarışmaya başlıyor.