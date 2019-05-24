Söz final fragmanı: Tim bir kez daha omuz omuza! (Söz 84. final bölümü fragmanı izle)

Söz dizisi final bölümü fragmanı bugün ekrana geldi. 84. bölüm ile final yapacak olan dizinin yeni fragmanında; Tim'i bekleyen zor görev, bir kardeşlerini daha şehit veriyorlar. Yavuz, sevdiklerini kaybederken gözyaşlarını içlerine akıtıp, vatanı korumaya nasıl devam ettiklerini anlatıyor. Tim bir kez daha omuz omuza... İşte Söz final bölümü fragmanı...

SÖZ 83. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Yavuz komutan olarak resmen yanlarına döndüğü Tim ile omuz omuza zorluklara göğüs geriyor. Albay Erdem’i kurtarma operasyonunda heyecan had safhalara çıkıyor. Erdem’in üzeri patlayıcı ile dolu ve Tim’in bunu etkisiz hale getirmesi gerekiyor. Patlayıcılardan kurtulmak için de Tim’in Dragan’a ihtiyacı var. Tim Dragan’ı vermemek için daha da şiddetle direniyor. Dragan iki ateş arasında kalıyor ve kendinde değil. Yavuz ve Tim Erdem Albay’ı kurtarmak için başka plan yapıyor. Öte yandan Dost en önemli hamlesini yapmak için harekete geçiyor. Gözünü karartan Dost bu sefer büyük oynamaya kararlı. Ancak Tim bu hamleye hazır.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE

YAVUZ YAŞIYOR MU?

Tüm bunlar yaşanırken Dragan’ın Yavuz’un vücuduna enjekte ettiği zehir etkisini göstermeye başlıyor. Tim, Yavuz’un durumunu öğreniyor ve bu kez de panzehir yüzünden Dragan çok önemli hale geliyor. Derya sevdiği adamın yaşadıklarını biliyor. Tim Yavuz’un ölmemesi için birbirine söz veriyor. Ancak Yavuz bir anda yere yığılıyor. Tim başına toplanıyor ve ona kalp masajı yapıyorlar. Ama Yavuz yerde hareket etmeden yatıyor. Derya o anları kamera ile izliyor. Gözleri yaşlı şekilde TİM’den gelen telefonla çıkılıyor.