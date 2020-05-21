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Suna Yıldızoğlu: Irkçılar bir kenara çekilsin
Suna Yıldızoğlu: Irkçılar bir kenara çekilsin
Oyuncu Suna Yıldızoğlu kendisine gelen yorumlara tepki gösterdi. Yıldızoğlu, "Sonradan Türk olmam konuşma hakkına sahip olmadığım anlamına geliyormuş. Şimdi, lütfen ırkçılar bir kenara çekilsin" ifadesini kullandı.
Magazin 21 Mayıs 2020 - 13:49

Sosyal medyada yapılan kötü yorumlar oyuncu Suna Yıldızoğlu’nu çileden çıkardı. Twitter hasabından bir açıklama yapan Yıldızoğlu, “Sonradan Türk olmamın konuşma hakkına sahip olmadığım anlamına geliyormuş. 46 yıldır burada olduğuma göre hakaret edenin çoğundan daha uzun bir süre bu dünyada Türk olarak yaşıyorum. Şimdi, lütfen ırkçılar bir kenara çekilsin” ifadesini kullandı.

Sonia Eddy, 26 Şubat 1955 tarihinde Britanya Bournemouth’da dünyaya geldi. 1974 yılında Türkiye’ye yerleşen Eddy, oyuncu Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra Suna Yıldızoğlu ismini alarak Türk vatandaşlığına geçti.

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